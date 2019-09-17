В Бийске мальчик упал с гаража и получил перелом позвоночника

СЕГОДНЯ 15:38 2019-09-17T15:38:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу, 14 сентября, в Бийске прогулка во дворе дома завершилась для девятилетнего мальчика на больничной койке – он упал с гаража.

Как удалось выяснить предварительно, в тот день школьник играл во дворе дома вместе с другом. В какой-то момент мальчишка решил забраться на крышу гаража. Это увидела пьяная 64-летняя женщина.

- Она подошла к гаражу и дернула мальчика за ногу. Он не удержался и сорвался с высоты более полутора метров. Пострадавший упал на землю и ударился спиной о бордюр. Его доставили в городскую больницу, где медики диагностировали у ребенка компрессионный перелом трех позвонков, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям женщины на предмет умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU