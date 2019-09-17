2019-09-17T09:21:18+03:00
Общество

"Назвали проституткой": с чем сталкивались женщины на приеме у гинеколога

САПОЖКОВА Александра
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ПоликлиникаПоликлиникаФото: Олег УКЛАДОВ
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Почему женщины боятся гинекологов? У многих есть на это веские причины. О неприятных случаях на приеме у врачей изданию "Толк" рассказали жительницы Барнаула.

Тамара, 38 лет:

- Сижу на приеме, жалуюсь, что после полового акта испытываю боль - просто замучилась. На что получаю ответ: "А может, сексом стоит реже заниматься и профессию сменить?" Я не сразу поняла, что меня завуалированно назвали проституткой.

Мария, 27 лет:

- Во время одного из осмотров почувствовала резкую боль. Врач успокоила: мол, все в порядке. А дома увидела много крови и тут же записалась в платную клинику. Там меня осмотрели и обнаружили повреждение. Как выяснилось, предыдущий доктор порезала меня зеркалом.

Юлия, 42 года:

- Пришла к гинекологу с жалобой на тянущие боли. Та заявила: "У вас новообразование, похоже на рак". Я чуть сознание не потеряла. К счастью, после анализов диагноз не подтвердился. Ну невозможно на ощупь определить онкологию! Это грубейшее нарушение врачебной этики и закона. Мне даже предлагали подать в суд.

Оксана, 33 года:

- В школе всех старшеклассниц в добровольно-принудительном порядке отправляли на прием к гинекологу. У нас пара девчонок из класса уже имели сексуальный опыт. И об этом врач рассказала учителям. В итоге узнала чуть ли не вся школа, началась травля, девчонки даже на уроки перестали ходить. А что такое репутация в 16 лет? Да практически все!

Елена, 38 лет:

- Раньше в государственных консультациях на прием не пускали без салфетки и стерильных перчаток. А я как-то пришла и с ужасом вспомнила, что забыла их! Зашла, а врач грубо заявила: "Я что туда голыми руками лезть должна?" Страшно было, как перед расстрелом. С тех пор хожу только в платные клиники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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