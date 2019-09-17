Научная конференция, посвященная 100-летию Михаила Калашникова, пройдет в Барнауле

СЕГОДНЯ 05:05 2019-09-17T05:05:51+03:00

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С 23 по 25 октября в Алтайском пройдут основные юбилейные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. Одно из центральных событий - всероссийская научно-практическая конференция «Личность и время. Алтайский край и военная безопасность страны».

Форум объединит на одной площадке представителей различных направлений - представителей оборонно-промышленного комплекса, историков, музеологов, краеведов, сотрудников музеев, вузов Сибири. Оргкомитет уже обработал более 70 заявок из Новосибирска, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Екатеринбурга, Ижевск.

Конференция пройдет на базе Алтайского государственного университета. Основная работа форума назначена на 24 октября.

- В этот день состоится пленарное и секционные заседания, - сообщают в Минкультуры региона.

На следующий день, 25 октября, участники смогут побывать на малой родине Михаила Тимофеевича, в селе Курья. Здесь состоится круглый стол «Мемориальные музеи и их место в сфере историко-культурной памяти и культурного туризма».

Записаться на участие в конференции можно по телефону в Барнауле: (3852) 20-51-43.

ИСТОЧНИК KP.RU