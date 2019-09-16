В рамках фестиваля в Барнауле покажут семь спектаклей по Шукшину

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-16T13:22:54+03:00

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Сразу семь спектаклей по произведениям Василия Шукшина покажут в Барнауле. 18 сентября в краевой столице начнется всероссийский фестиваль «Здравствуйте, люди!», сообщают в пресс-службе правительства Алтайского края.

Так в Барнауле с 18 до 26 сентября пройдет фестиваль, который посвящен 90-летию Василия Макаровича и Году театра в России. На суд алтайскому зрителю свои постановки представят театры Москвы, Твери, Омска и Новокузнецка.

В день открытия фестиваля (18 сентября) на площадке перед театром Драмы будут представлены тематические площадки. Для барнаульцев выступят артисты краевого театра, студенты АГИК, участники телепроекта «Шукшин вслух», зрители и первые участники фестиваля - Московский государственный театр-студия «У Никитских ворот».

В этот же день вечером состоится церемония открытия фестиваля, а также покажут первый спектакль - «…И цирк!». Сценическую версию популярного рассказа Василия Шукшина «Чередниченко и цирк» создал Марк Розовский.

ИСТОЧНИК KP.RU