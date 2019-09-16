Отличный результат показали жители Алтайского края в IT-диктанте

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-16T10:56:05+03:00

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В Алтайском крае больше 2600 человек написали диктант по информационным технологиям. В среднем жители региона показали результат в 70 баллов, а 57 человек написали диктант на все 100.

По словам организаторов IT-диктанта, в нем приняли участие жители региона разных возрастов. В основном это были школьники и студенты. Причем мужчины справились с диктантом лучше, чем женщины. В среднем они показали результат в 72 балла, а женщины – 68. Но в старшей возрастной категории дамы отличились и написали диктант в 84 балла.

К слову, больше всего трудностей у участников вызвали вопросы о характеристике и возможности графических редакторов, производстве цифрового контента и те, что были связаны со сквозными технологиями. Самыми простыми вопросами оказались цифровые способы и средства коммуникации.

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ИСТОЧНИК KP.RU