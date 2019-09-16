Барнаул снова попал в топ городов с самым загрязненным воздухом

СЕГОДНЯ 05:54 2019-09-16T05:54:07+03:00

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Минприроды назвало 22 города с самым загрязненным воздухом. В этом списке оказался и Барнаул.

Так в «черный список» попали и другие города Сибирского Федерального округа. Это Новосибирск, Иркутск и Новокузнецк. Причина загрязнения в этих городах – резко континентальный климат. Из-за выветренной погоды и ясного неба холодный воздух находится ближе к земле. Поэтому он лучше впитывает различные химические вещества.

К слову, Барнаул также оказался в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом, причем уже не в первый раз. Это связано с климатом в краевой столице и множеством промышленных предприятий. Так вредные вещества копятся в воздухе, плюс ко всему загрязняют его еще и выхлопные газы от машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU