Некоторые дома в Алтайском крае не готовы к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-16T10:05:50+03:00

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В Алтайском крае 15 сентября завершился срок подготовки жилых домов к зиме. В итоге в регионе в свыше, чем 90% зданий все работы выполнены. Но в некоторых многоэтажка выявлены нарушения.

Как «ГТРК-Алтай» рассказал начальник отдела надзора за содержанием жилищного фонда Госинспекции Алтайского края Андрей Четвериков, проблемные объекты в регионе все же есть.

- Не везде, допустим, выполнена изоляция. Есть вопросы по остеклению окон. Особенно если это аварийные дома. Но даже если управляющая организация не получила паспорт готовности объекта, это не значит, что она должна остановиться и ничего не делать. Она должна провести работы и снова заявиться на комиссию, - сказал Четвериков.

Таких домов в краевой столице мало. В целом по региону ситуация разная, но проблемные села и города сейчас находятся под особым контролем. Кстати, каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение по поводу того, когда начать запуск тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU