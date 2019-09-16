2019-09-16T10:05:50+03:00
Общество

Некоторые дома в Алтайском крае не готовы к отопительному сезону

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае 15 сентября завершился срок подготовки жилых домов к зиме. В итоге в регионе в свыше, чем 90% зданий все работы выполнены. Но в некоторых многоэтажка выявлены нарушения.

Как «ГТРК-Алтай» рассказал начальник отдела надзора за содержанием жилищного фонда Госинспекции Алтайского края Андрей Четвериков, проблемные объекты в регионе все же есть.

- Не везде, допустим, выполнена изоляция. Есть вопросы по остеклению окон. Особенно если это аварийные дома. Но даже если управляющая организация не получила паспорт готовности объекта, это не значит, что она должна остановиться и ничего не делать. Она должна провести работы и снова заявиться на комиссию, - сказал Четвериков.

Таких домов в краевой столице мало. В целом по региону ситуация разная, но проблемные села и города сейчас находятся под особым контролем. Кстати, каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение по поводу того, когда начать запуск тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайские трассы перекроют из-за движения колонн военных
Лесные пожары возникли на Алтае из-за сухих гроз
В Бийске более сотни домов с 17 сентября останутся без горячей воды
«Победа» будет летать в Горно-Алтайск до конца октября
Ремонт манежа алтайского «политеха» перенесли на год
Матчи барнаульского «Динамо» перенесли
Отличный результат показали жители Алтайского края в IT-диктанте
В тепличном комбинате «Индустриальный» арендатор начал посев овощей
«Ростелеком» поздравил с годовщиной четыре алтайских города
В Барнауле людей эвакуировали из ТЦ «Galaxy»
Рубцовский хлебокомбинат снова заработает
В алтайском поселке открыли новую спортивно-игровую площадку
Почему жжет под веками и «режет» в глазах от яркого света
Хоккеисты «Динамо-Алтай» одержали первую победу в этом сезоне
Стало известно, до какого числа на Алтае продлится «бабье лето»
Барнаул снова попал в топ городов с самым загрязненным воздухом
Дешевые продукты смогут купить барнаульцы на ярмарке 21 сентября
500 ясельных мест появятся в Бийске
Кусок монтажной пены, напоминающий Годзиллу, продают за полмиллиона рублей
Легковушка с ребенком в салоне перевернулась в Барнауле
Бийский пловец стал чемпионом мира на 200-метровке
Ребенка сбили на пешеходном переходе в Барнауле
Бийск попал в ТОП бюджетных городов для осенних путешествий
Водитель насмерть сбил пешехода в Рубцовске
Два автомобиля столкнулись на алтайской трассе
Поезд столкнулся с вышкой на Алтае