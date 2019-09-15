Бийск попал в ТОП бюджетных городов для осенних путешествий

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-15T11:09:12+03:00

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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru внес Бийск в ТОП самых бюджетных городов для осенних поездок.

Как сообщает «Бийский рабочий», аналитики сервиса рассматривали варианты, в которых аренда жилья составляет меньше 1,5 тысяч рублей в сутки. Как показал источник, туристы в среднем бронируют места на 1-10 дней и тратят от 598 рублей до полутора тысяч в сутки. За расчет брался период с 1 сентября по 31 октября и только на основе уже оплаченных броней.

- Дешевле всего отдыхать осенью в Бахчисарае, дороже — в Красноярске. Дольше всех планируют отдыхать осенью в Краснодаре — 10,7 ночи, - сообщает издание.

При этом Бийск оказался в этом рейтинге на четвертом месте. Снять жилье в наукограде можно за 1200 рублей. В ТОП-7 также вошли Пермь, Таганрог.

ИСТОЧНИК KP.RU