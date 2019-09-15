2019-09-15T11:09:12+03:00
Общество

Бийск попал в ТОП бюджетных городов для осенних путешествий

Анна СЕМИНА
Поделиться:
БийскБийскФото: газеты «Бийский рабочий»
Изменить размер текста:

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru внес Бийск в ТОП самых бюджетных городов для осенних поездок.

Как сообщает «Бийский рабочий», аналитики сервиса рассматривали варианты, в которых аренда жилья составляет меньше 1,5 тысяч рублей в сутки. Как показал источник, туристы в среднем бронируют места на 1-10 дней и тратят от 598 рублей до полутора тысяч в сутки. За расчет брался период с 1 сентября по 31 октября и только на основе уже оплаченных броней.

- Дешевле всего отдыхать осенью в Бахчисарае, дороже — в Красноярске. Дольше всех планируют отдыхать осенью в Краснодаре — 10,7 ночи, - сообщает издание.

При этом Бийск оказался в этом рейтинге на четвертом месте. Снять жилье в наукограде можно за 1200 рублей. В ТОП-7 также вошли Пермь, Таганрог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бийский пловец стал чемпионом мира на 200-метровке
Ребенка сбили на пешеходном переходе в Барнауле
Водитель насмерть сбил пешехода в Рубцовске
Два автомобиля столкнулись на алтайской трассе
Поезд столкнулся с вышкой на Алтае
В Барнауле прекращены поиски 73-летнего грибника
Мужчина умер в очереди на кассе в «Марии-Ра»
Две козы на поводке были замечены в Барнауле
На Алтае открыли стрелковый полигон имени Михаила Калашникова
Виктор Томенко поздравил жителей Алейска с Днем города
Барнаульские пенсионеры отсудили больше 1 млн рублей за аварийное жилье
Алтайские полицейские задержали похитителя продуктовой тележки
В Барнауле жителей научат оказывать первую медицинскую помощь
На Алтае начался сезон ОРВИ
Первые продовольственные ярмарки открылись в Барнауле
Барнаульским пенсионерам выплатили компенсацию за аварийное жилье
Женщина-мясной магнат пойдет под суд за хищение денег на оборудование
В Алтайском крае запустили новую электростанцию
ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета
Одну из лестниц к Нагорному парку в Барнауле перекроют
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
Барнаульский журналист оказался в эпицентре землетрясения в Республике Алтай
Спортивную базу «Динамо» в Барнауле начали ремонтировать
В алтайском райцентре снизят высокий тариф на тепло
Уроженец Алтая Алексей Смертин вступился за красноярского школьника с яркой прической