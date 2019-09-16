Дешевые продукты смогут купить барнаульцы на ярмарке 21 сентября

СЕГОДНЯ 05:10 2019-09-16T05:10:26+03:00

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Очередная осенняя ярмарка пройдет 21 сентября в Барнауле. Торговые площадки будут работать в каждом районе города, сообщили в администрации краевой столицы.

Горожане смогут купить продукты по невысокой цене: мясо, рыбу, куличи, масло, яйца, колбасные изделия, кондитерские изделия, муку, сахар и так далее. А пенсионеры-садоводы смогут на ярмарке продать излишки овощей и фруктов, выращенных на своих участках.

Площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:

- Центральный район (пр. Красноармейский,36, ул.Чайковского, 21а).

- Железнодорожный район (пр. Ленина,71; пр. Красноармейский,131).

- Октябрьский район (пр. Ленина,152, ул. Германа Титова, 9).

- Ленинский район (пл. Народная).

- Индустриальный район (ул. 50 лет СССР, 51-а).

Подробности можно узнать в администрации города по телефону 37-04-64.

ИСТОЧНИК KP.RU