500 ясельных мест появятся в Бийске

СЕГОДНЯ 04:32 2019-09-16T04:33:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Не менее 500 мест появится в ясельных группах в детских садах Бийска. Об этом сообщил глава города Александр Студеникин.

- Мы уже занимаемся переоборудованием помещений в действующих детских садах. Порядка 10 ясельных групп уже на стадии создания, - сказал глава наукограда.

К тому же в городе строят два новых детских сада вместимостью 200 человек - они будут сданы до конца года. Еще одно здание, где размещался филиал «Современной гуманитарной академии», начали переоборудовать в учреждение для дошколят. Везде также появятся ясельные группы.

- На ремонт здания, где располагался филиал академии, выделено более 50 млн рублей. До конца года планируется заменить кровлю, сделать отделку и перепланировку помещений, благоустроить территорию. Здание способно вместить 200 детей, первый этаж полностью отведут под ясли, - сообщают vesti22.tv.

ИСТОЧНИК KP.RU