Водитель насмерть сбил пешехода в Рубцовске

СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-15T09:27:17+03:00

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В ночь на 15 сентября в Рубцовске водитель автомобиля «Тойота Марк 2» насмерть сбил пешехода.

В дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Рубцовский» поступила информация о том, что водитель легковушки сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Прибывшие на вызов сотрудники Госавтоинспекции установили, что это произошло около 00.40 по местному времени, в районе дома №103 по улице Октябрьская.

- Водитель сбил 57-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью. Предполагаемого виновника нашли по «горячим» следам спустя полчаса. Им оказался 29-летний мужчина. В момент аварии он был трезв.

- Сотрудниками полиции проводится доследственная проверка. Причины и виновность в дорожно-транспортном происшествии будут установлены в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU