Барнаульские пенсионеры отсудили больше 1 млн рублей за аварийное жилье

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-14T10:12:05+03:00

Еще в 2015 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Пожилая пара проживала в Барнауле в доме по улице Южные мастерские, № 8. Еще в 2015 году дом признали аварийным и подлежащим сносу.

Когда речь зашла о выкупной стоимости жилья, которое оценивалось почти в миллион рублей, городская администрация отказалась платить и предоставлять другое жилое помещение с зачетом стоимости в выкупную цену.

Супруги обратились в прокуратуру, которая через суд обязала мэрию выплатить пожилым людям деньги за изымаемое жилое помещение.

- Исковые требования прокурора полностью удовлетворены, решением суда с ответчика взыскана сумма более 1 млн 100 тыс. рублей, пенсионерам указанное возмещение выплачено в полном объеме. Защита жилищных прав граждан находится на особом контроле в прокуратуре Барнаула, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU