Барнаульские пенсионеры отсудили больше 1 млн рублей за аварийное жилье
Пожилая пара проживала в Барнауле в доме по улице Южные мастерские, № 8. Еще в 2015 году дом признали аварийным и подлежащим сносу.
Когда речь зашла о выкупной стоимости жилья, которое оценивалось почти в миллион рублей, городская администрация отказалась платить и предоставлять другое жилое помещение с зачетом стоимости в выкупную цену.
Супруги обратились в прокуратуру, которая через суд обязала мэрию выплатить пожилым людям деньги за изымаемое жилое помещение.
- Исковые требования прокурора полностью удовлетворены, решением суда с ответчика взыскана сумма более 1 млн 100 тыс. рублей, пенсионерам указанное возмещение выплачено в полном объеме. Защита жилищных прав граждан находится на особом контроле в прокуратуре Барнаула, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU