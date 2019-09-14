2019-09-14T07:57:24+03:00
Общество

Алтайские полицейские задержали похитителя продуктовой тележки

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле полицейские задержали 19-летнего похитителя продуктовой тележки. Кража в магазине была совершена в дневное время.

- Работники торговой точки обнаружили факт хищения в ходе просмотра видеозаписи с камер наблюдения и обратились в полицию. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу опознали по ней предполагаемого злоумышленника, выкатившего из магазина тележку. Сумма причиненного ущерба составила 2600 рублей, - пишет Главное управление МВД России по Алтайскому краю.

Похитителя задержали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Барнаулу.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульские пенсионеры отсудили больше 1 млн рублей за аварийное жилье
В Барнауле жителей научат оказывать первую медицинскую помощь
На Алтае начался сезон ОРВИ
Первые продовольственные ярмарки открылись в Барнауле
Барнаульским пенсионерам выплатили компенсацию за аварийное жилье
Женщина-мясной магнат пойдет под суд за хищение денег на оборудование
В Алтайском крае запустили новую электростанцию
ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета
Одну из лестниц к Нагорному парку в Барнауле перекроют
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
Барнаульский журналист оказался в эпицентре землетрясения в Республике Алтай
Спортивную базу «Динамо» в Барнауле начали ремонтировать
В алтайском райцентре снизят высокий тариф на тепло
Уроженец Алтая Алексей Смертин вступился за красноярского школьника с яркой прической