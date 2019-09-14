Алтайские полицейские задержали похитителя продуктовой тележки

СЕГОДНЯ 07:57 2019-09-14T07:57:24+03:00

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В Барнауле полицейские задержали 19-летнего похитителя продуктовой тележки. Кража в магазине была совершена в дневное время.

- Работники торговой точки обнаружили факт хищения в ходе просмотра видеозаписи с камер наблюдения и обратились в полицию. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу опознали по ней предполагаемого злоумышленника, выкатившего из магазина тележку. Сумма причиненного ущерба составила 2600 рублей, - пишет Главное управление МВД России по Алтайскому краю.

Похитителя задержали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Барнаулу.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

ИСТОЧНИК KP.RU