2019-09-14T07:17:12+03:00
Общество

В Барнауле жителей научат оказывать первую медицинскую помощь

Иван ОЛЕКСЮК
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Барнаульцев научат оказывать первую медицинскую помощь при остановке сердца, кровотечениях, инородном теле в дыхательных путях, ожогах, отравлении, а также покажут, как накладывать шины при травмах рук и ног.

- Акцию ко Всемирному дню оказания первой медицинской помощи проводит региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Мероприятие пройдет в воскресенье, 15 сентября, в барнаульском торгово-развлекательном центре «Пионер» (проспект Ленина, 102в) с 12.00 до 15.00, - сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

Принять участие в мероприятии смогут все желающие. По словам организаторов, полученные знания и навыки помогут не растеряться в критической ситуации и оказать первую помощь до приезда врачей. Такой опыт может быть полезен обычным жителям и тем, чья деятельность сопряжена с рисками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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