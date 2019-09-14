Первые продовольственные ярмарки открылись в Барнауле
В Барнауле открылись первые продовольственные ярмарки этой осени. Площадки работают в субботу, 14 сентября, во всех районов города. Купить продукты от производителей можно будет с 10.00 до 14.00.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, жители города смогут купить куличи, яйца, мясо птицы, свинины и говядины, растительное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, сахар, сухофрукты, овощи, фрукты и т.д.
В Железнодорожном районе ярмарка пройдет по адресам проспект Ленина,71 и Красноармейский, 131.
В Индустриальном районе площадки открыты на улице 50 лет СССР, 51а и Новосибирская, 16в.
Ленинский район – площадь Народная и поселок Научный Городок.
Купить продукты в Октябрьском районе можно по адресу проспект Ленина, 152.
Центральный район – проспект Красноармейский, 36 и Чайковского,21а.
ИСТОЧНИК KP.RU