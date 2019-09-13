2019-09-13T15:54:50+03:00
Общество

Барнаульским пенсионерам выплатили компенсацию за аварийное жилье

БОРЗОВ Денис
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Барнаульским пенсионерам выплатили деньги за изъятое аварийное жилое помещение.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, супруги пенсионеры жили в краевой столице по адресу ул. Южные мастерские № 8. Здание в 2015 году признали аварийным и подлежащим сносу из-за опасности проживания.

В то же время комитет ЖКХ г. Барнаула нарушил действующее жилищное законодательство и отказал собственникам аварийного дома в выплате возмещения за жилое помещение. Жилплощадь оценивалась более чем 1 млн. рублей. Также пенсионерам отказали впредоставлении другого жилья.

Прокурор Барнаула направил иск в Центральный районный суд города с требованием к комитету ЖКХ города выплатить возмещение за изымаемое жилое помещение. В итоге пенсионерам выплатили более 1 млн. 100 тысяч рублей компенсации. Так права пожилых жителей Барнаула были восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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