Женщина-мясной магнат пойдет под суд за хищение денег на оборудование

СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-13T14:46:04+03:00

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Барнаульские полицейские завели дело против директора мясной компании.

Выяснилось, что 44-летняя женщина – руководитель предприятия, которое занимается переработкой мяса, обвиняется в хищении денег на сумму более 850 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, следствие выяснило, что женщина незаконно получила Грант, чтобы приобрести оборудование для предприятия.

В течение трех лет она предоставляла фиктивные документы, чтобы получить Грант на оборудование, которое уже есть у предприятия.

Свою вину женщина не признала и материальный ущерб не возместила. в совершении инкриминируемого преступления обвиняемая не признала, материальный ущерб не возместила.

Женщину обвиняют по ч. 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU