Женщина-мясной магнат пойдет под суд за хищение денег на оборудование
Барнаульские полицейские завели дело против директора мясной компании.
Выяснилось, что 44-летняя женщина – руководитель предприятия, которое занимается переработкой мяса, обвиняется в хищении денег на сумму более 850 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, следствие выяснило, что женщина незаконно получила Грант, чтобы приобрести оборудование для предприятия.
В течение трех лет она предоставляла фиктивные документы, чтобы получить Грант на оборудование, которое уже есть у предприятия.
Свою вину женщина не признала и материальный ущерб не возместила. в совершении инкриминируемого преступления обвиняемая не признала, материальный ущерб не возместила.
Женщину обвиняют по ч. 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
ИСТОЧНИК KP.RU