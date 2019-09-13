2019-09-13T13:47:28+03:00
Общество

В Алтайском крае запустили новую электростанцию

БОРЗОВ Денис
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Компания «Россети Сибирь» запустила в Алтайском крае электроподстанцию «Сибирская монета». Комплекс обеспечит электричеством игорную зону в регионе. Стоимость проекта составляет более 500 млн. рублей.

В первом запуске электроподстанции «Сибирская монета» поучаствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

- Сделано большое дело. Инфраструктурное развитие – это основа, невидимая часть айсберга любого серьезного начинания. Я убежден, что «Сибирская монета» с запуском этого проекта зазвучит громче. Буквально на днях на краевом инвестиционном совете рассматривали предложение еще одного инвестора о предоставлении участка земли для строительства нового комплекса: казино, гостиницы и сопутствующих объектов. Проект удвоит мощность нашей игорной зоны, - сказал Виктор Томенко.

Как сообщает портал «Энергетика и промышленность России», подстанция «Сибирская монета» – современный объект. Им можно управлять дистанционно из диспетчерской службы в городе-курорте Белокурихе.

Силовые конструкции на подстанции отечественного производства. Сборные анкерные металлические и промежуточные опоры, а также трансформаторы были изготовлены в Екатеринбурге, провод изготовлен в Перми, а железобетонные фундаменты для опор произвели в Барнауле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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