2019-09-13T12:53:22+03:00
Происшествия

Барнаульский журналист оказался в эпицентре землетрясения в Республике Алтай

БОРЗОВ Денис
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Фото: Никита ФилатовФото: Никита Филатов
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Корреспондент портала «ТОЛК» Никита Филатов случайно оказался в селе Акташ, почти в эпицентре землетрясения в Республике Алтай. Оно случилось в пятницу, 13 сентября.

Как рассказал Никита, местные жители привыкли к сейсмической активности и восприняли произошедшее с юмором. Во время первых толчков корреспондент с друзьями был на туристической базе, компания собиралась ехать в горы.

- Трясти начало очень резко. Болталось все: стены, кровати, часы, посуда. Все попадало со столов, – рассказал корреспондент Никита Филатов.

В итоге компания испугалась и выбежала на улицу, а местные жители только посмеялись над паникой гостей, пояснив, что ничего особенного не происходит, и посоветовали спокойно вернуться в домик, сообщили в «ТОЛКе».

- Вернулись домой, решили перевести дух немного. И пришла вторая волна. Она была полегче, – говорит Никита.

Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай, ситуация в деревне спокойная – здания целы, люди не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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