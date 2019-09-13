2019-09-13T11:52:09+03:00
Общество

В алтайском райцентре снизят высокий тариф на тепло

БОРЗОВ Денис
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ТеплостанцияТеплостанция
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В Залесово планируют снизить тариф на тепло для населения. Пока он один из самых высоких в Алтайском крае и составляет 2800 рублей за гигакалорию. Правда, новый тариф останется дорогим, он снизится всего на 400 рублей и составит 2400 рублей за 1 Гкал.

В райцентре Залесово почти закончили ремонт котельной, которая отапливает почти все село. В ней устанавливают новое оборудование - котлы мощностью 5 МВатт. Два резервных, будут работать на угле, а основные - на альтернативном топливе, березовой щепе. Она производится в местном ООО «Шпон» в Залесовском районе. Также предприятие занимается изготовлением материалов для фанерного завода.

Как сообщили в «Политсибру», ремонт котельной обошелся почти 14 млн рублей. По словам подрядчика, директора барнаульского ООО «Котельный завод «Теплоэнергетик» Артема Переверзева, после реконструкции удалось значительно повысить КПД - при высокой температуре щепу удастся сэкономить.

Кстати, еще одна котельная в райцентре работает только на альтернативном топливе, но ее можно перевести и на уголь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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