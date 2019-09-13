2019-09-13T11:05:44+03:00
Общество

Уроженец Алтая Алексей Смертин вступился за красноярского школьника с яркой прической

БОРЗОВ Денис
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Фото: инстаграм Алексея СмертинаФото: инстаграм Алексея Смертина
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Бывший футболист, уроженец Алтайского края Алексей Смертин вступился за красноярского школьника с прической в стиле Ибрагимовича.

В своем инстаграме Алексей Смертин пригласил школьника из Сосновоборска Красноярского края Прохора Ильиных, который подвергся критике в школе за прическу в стиле легендарного игрока Златана Ибрагимовича, на матч ЦСКА — «Спартак» и встречу между сборными России и Шотландии.

«Недавно я услышал историю четвероклассника из Красноярского края Прохора Ильиных, который любит футбол, играет в него и хочет быть похожим на Ибрагимовича. Он носит длинные волосы — казалось бы, в чем вопрос? Но учителя считают, что он не должен так ходить, и тем самым давят на парня. Прохор, я тоже из Сибири! И всю жизнь носил длинные волосы. Именно таким меня и запомнили болельщики всего мира. Мы должны поддержать Прохора», — сказал спортсмен.

Напомним, красноярский школьник отрастил хвост и высветлил его. Из-за яркой прически на него начали оказывать давление учителя и директор школы, вынуждая его сменить прическу. Однако после огласки гонения прекратились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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