2019-09-13T09:56:59+03:00
Общество

Журналисты Первого канала побывали на облепиховых полях Алтая

БОРЗОВ Денис
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Облепиха. Фото: НИИ им. ЛисавенкоОблепиха. Фото: НИИ им. Лисавенко
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Журналисты Первого канала посетили Алтайский край и узнали, как проходит сбор урожая облепихи и что производят из ягод.

«Алтай можно назвать облепиховым краем. По самым скромным оценкам, ее здесь около трех-четырех тысяч гектаров. Еще в середине прошлого века ученые НИИ садоводства селекционировали тут 50 разных сортов. Почти все прижились», - поделились на Первом канале.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, ягоды прямо в полях очищают от листьев, веток и отправляют на производство. После всех проверок в лаборатории из облепихи делают масло. Часть урожая отделяют, чтобы из него приготовить лекарства и витамины. Кстати, алтайские средства из масла облепихи запатентованы, во всем мире нет аналогов такой продукции.

По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края, в хозяйствах региона, занимающихся выращиванием облепихи, уже собрали 900 тонн ягод.

Алтайские ягоды покажут в программе «Доброе утро», на сайте Первого канала или в разделе «Федеральные СМИ об Алтайском крае».

ИСТОЧНИК KP.RU

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