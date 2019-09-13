Алтайские полицейские вернулись из командировки с Северного Кавказа

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-13T08:53:01+03:00

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В Алтайском крае встретили полицейских, вернувшихся из служебной командировки

Ночью 13 сентября из Северо-Кавказского региона вернулся сводный отряд ГУ МВД России по Алтайскому краю. Полгода полицейские края, в числе которых сотрудники патрульно-постовой службы, изоляторов временного содержания, участковых уполномоченных, дежурной части, тыла несли службу в Ханкале Чеченской Республики.

Там они помогали местным правоохранителям поддерживать порядок. Сотрудников полиции встречали руководители Главного управления, их семьи, близкие, друзья и сослуживцы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, генерал приветствовал бойцов: «Сегодня мы собрались по очень хорошему проводу. Наши коллеги прибыли после длительной командировки из Северо-Кавказского региона. На протяжении 180 суток вы выполняли ответственные служебно-боевые задачи по охране общественного порядка. Сегодня я с большим удовольствием могу сообщить всем, кто вас ждал: матерям, женам, детям, о том, что Вы с честью выполнили свой долг. На протяжении всего этого времени руководство временной оперативной группировки неоднократно отмечало Вашу профессиональную работу только с лучшей стороны», - сказал глава ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян.

ИСТОЧНИК KP.RU