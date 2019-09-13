Жителей Алтайского края бесплатно проверят на онкологию

СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-13T08:38:24+03:00

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В краевом онкодиспансере пройдет акция «Скажи раку - нет»!

С 16 по 20 сентября пройдет бесплатная профилактическая акция по выявлению злокачественных опухолей наружных локализаций. Мероприятие проводится в рамках седьмой Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи.

Пять дней в поликлинике «Надежда» будут открыты три дополнительных консультативных приема врачей-онкологов. К участию в акции приглашаются жители Алтайского края старше 18 лет, мужчины и женщины, которых беспокоят боли или новообразования в полости носа, рта и глотки.

«В ходе акции мы будем проводить установленный онкологическими стандартами визуальный осмотр слизистых оболочек полости рта и лор-органов. Так как речь идет о наружных локализациях, то этого достаточно, чтобы заподозрить наличие злокачественного заболевания. В дальнейшем такие пациенты берутся на контроль, при необходимости им назначается уточняющая диагностика или проводится комплексное лечение», - рассказал куратор акции, заведующий отделением опухолей головы и шеи Алтайского краевого онкологического диспансера Григорий Гликенфрейд.

Организаторы обращают внимание, что обязательна предварительная запись по телефонам: 8 (3852) 502-909 и 8 (3852) 507-346. Записаться можно с 8-00 до 16-00. В день приема за 15 - 20 минут до назначенного времени необходимо обратиться в регистратуру поликлиники «Надежда» по адресу г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 110. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Стоит отметить, что, несмотря на простоту диагностики - злокачественный процесс во время осмотра может заподозрить, например, стоматолог или лор-врач - заболеваемость раком наружных локализаций головы и шеи в Алтайском крае, к сожалению, растет. Так, за последние 10 лет количество злокачественных патологий ротовой полости выросло более чем на 60%.

Онкологи отмечают, что очень часто пациенты обращаются за специализированной помощью поздно, принимая онкологический процесс за воспаление или доброкачественное новообразование. Например, из 150 случаев рака полости рта, выявленных у жителей региона в 2018 году, в 53% это были запущенные III и IV стадия. Как результат, смертность в течение года с момента установления диагноза составила более 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU