2019-09-13T07:50:46+03:00
Общество

Владелец «Напитков из Черноголовки» выкупил алтайскую кондитерскую

БОРЗОВ Денис
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Московская компания «Аквалайф» выкупила барнаульскую кондитерскую фабрику «Алтай».

Организация «Аквалайф» занимается изготовлением безалкогольных напитков, например, лимонада под названием «Напитки из Черноголовки». Также на предприятии производят разные закуски, например семечки, орешки и сухарики. «Аквалайф» работает на рынке уже 10 лет и принадлежит бывшему депутату Государственной думы Владимиру Пекареву.

По оценке Euromonitor International, в прошлом году «Аквалайф» занимал 1,2% российского рынка безалкогольных напитков. Оборот компании эксперты оценивали в 9,4 млрд рублей.

Как сообщает «МК на Алтае», барнаульская кондитерская фабрика «Алтай» работает уже более 30 лет. За год она выпускает различные сладости объемом в 25 тысяч тонн. За 2018 год фабрика заработала 617,95 млн рублей. По разным оценкам, стоимость алтайского предприятия составляет примерно 400-600 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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