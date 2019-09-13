Владелец «Напитков из Черноголовки» выкупил алтайскую кондитерскую
Московская компания «Аквалайф» выкупила барнаульскую кондитерскую фабрику «Алтай».
Организация «Аквалайф» занимается изготовлением безалкогольных напитков, например, лимонада под названием «Напитки из Черноголовки». Также на предприятии производят разные закуски, например семечки, орешки и сухарики. «Аквалайф» работает на рынке уже 10 лет и принадлежит бывшему депутату Государственной думы Владимиру Пекареву.
По оценке Euromonitor International, в прошлом году «Аквалайф» занимал 1,2% российского рынка безалкогольных напитков. Оборот компании эксперты оценивали в 9,4 млрд рублей.
Как сообщает «МК на Алтае», барнаульская кондитерская фабрика «Алтай» работает уже более 30 лет. За год она выпускает различные сладости объемом в 25 тысяч тонн. За 2018 год фабрика заработала 617,95 млн рублей. По разным оценкам, стоимость алтайского предприятия составляет примерно 400-600 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU