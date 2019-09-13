2019-09-13T07:32:21+03:00
Происшествия

На алтайской трассе из-за жесткой аварии погибли два человека

БОРЗОВ Денис
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Фото: МО МВД России "Змеиногорский"Фото: МО МВД России "Змеиногорский"
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Ночью 12 сентября на региональной трассе Змеиногорск — Староалейское столкнулись два легковых автомобиля. Из-за жесткого столкновения в аварии погибли два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии в больнице.

О ДТП сообщает «Змеиногорский вестник». По предварительной информации, произошло лобовое столкновение между отечественным автомобилем ВАЗ 2114 и иномаркой Renault Duster. В результате аварии на месте, не дождавшись экипажа скорой помощи, погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. От удара ВАЗ разнесло на десятки метров по трассе.

В ВАЗе ехал еще один пассажир, он находится в тяжелом состоянии. Водитель иномарки Renault Duster также госпитализирован в местную больницу в тяжелом состоянии.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. После этого станет ясно, кто был виновником аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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