Барнаульский «Алтайбаскет» за пять дней проведет четыре матча

СЕГОДНЯ 05:56 2019-09-13T05:56:29+03:00

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«Алтайбаскет» планирует упорно готовиться к сезону 2019/20. Наша команда проведёт четыре товарищеских матча в спорткомплексе «Победа» против «Енисея-2» и «Иркута», а также будет «сражаться» с конкурентами на выезде.

Как сообщили в минспорта Алтайского края, матчи против молодежного состава «Енисея» состоятся 13−14 сентября. Начало сегодняшней игры - в 19.30. Завтра матч начнется в 17.00.

16−17 сентября «АлтайБаскет» сыграет с «Иркутом», главным тренером которого в межсезонье стал бывший барнаульский специалист Евгений Горев, а состав пополнил бывший игрок «АлтайБаскета» Владислав Лисовский. Оба матча начнутся в 19.30.

16 сентября на игре будет присутствовать министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. По окончании матча состоится встреча болельщиков «АлтайБаскета» с Алексеем Анатольевичем и представителями министерства спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU