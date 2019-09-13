2019-09-13T05:56:29+03:00
Спорт

Барнаульский «Алтайбаскет» за пять дней проведет четыре матча

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Тренер «АБ» Борис Соколовский и бывший тренер Евгений Горев. Фото: Минспорта Алтайского краяТренер «АБ» Борис Соколовский и бывший тренер Евгений Горев. Фото: Минспорта Алтайского края
Изменить размер текста:

«Алтайбаскет» планирует упорно готовиться к сезону 2019/20. Наша команда проведёт четыре товарищеских матча в спорткомплексе «Победа» против «Енисея-2» и «Иркута», а также будет «сражаться» с конкурентами на выезде.

Как сообщили в минспорта Алтайского края, матчи против молодежного состава «Енисея» состоятся 13−14 сентября. Начало сегодняшней игры - в 19.30. Завтра матч начнется в 17.00.

16−17 сентября «АлтайБаскет» сыграет с «Иркутом», главным тренером которого в межсезонье стал бывший барнаульский специалист Евгений Горев, а состав пополнил бывший игрок «АлтайБаскета» Владислав Лисовский. Оба матча начнутся в 19.30.

16 сентября на игре будет присутствовать министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. По окончании матча состоится встреча болельщиков «АлтайБаскета» с Алексеем Анатольевичем и представителями министерства спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайские полицейские вернулись из командировки с Северного Кавказа
Жителей Алтайского края бесплатно проверят на онкологию
Владелец «Напитков из Черноголовки» выкупил алтайскую кондитерскую
На алтайской трассе из-за жесткой аварии погибли два человека
Любителям копченостей: осторожно, содержится бензапирен
Алтайские спасатели нашли женщину-грибника за несколько часов
В Алтайском крае придумали, как спасти дороги
На фестиваль авторской песни на Алтае приедут барды из 13 городов
Улица «Папаненцев» появилась в Барнауле
Проливные дожди затопили художественные мастерские в Барнауле
Барнаулец задушил возлюбленную и пытался убить таксиста
В результате хлопка в промзоне Бийска погиб рабочий
Информация о падении подростка из окна школы в Барнауле не подтвердилась
Трехэтажную квартиру в «Монолите» продают в Барнауле
Власти Барнаула продают здание ДК «Трансмаш»
Дочь Михаила Евдокимова показала огромного кота