Алтайские спасатели нашли женщину-грибника за несколько часов

СЕГОДНЯ 05:36 2019-09-13T05:38:16+03:00

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В Алтайском крае спасатели МЧС крайне быстро нашли потерявшуюся женщину-грибника. Более 30 человек искали ее в лесах возле села Новоманошкино Заринского района Алтайского края.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о «потеряшке» поступил от родственников днем 11 сентября. Они рассказали, куда примерно направилась женщина. На поиски любительницы грибалки отправились спасатели и сотрудники полиции.

- После звонка я и личный состав пожарно-спасательных частей № 38 и 39 выехали в Новоманошкино. Эту местность мы знаем, и лес этот хорошо нам знаком, потому, что люди, особенно барнаульцы, там постоянно блуждают. В трех километрах от возможного места нахождения женщины мы подавали автомобильные сигналы и включали сирены. Затем 5-10 минут ждали в полной тишине. Вдруг услышали голос, объехали лог и нашли ее, сидевшей на пне. Сама она выбраться из леса не могла. Пока она блуждала в поисках выхода, силы покинули ее. Мы посадили ее в пожарную машину и доставили к машине администрации, где ее уже ждали родственники, - рассказал старший поисковой группы, начальник 5-го отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю Владимир Ильинов.

ИСТОЧНИК KP.RU