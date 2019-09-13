В Алтайском крае придумали, как спасти дороги

СЕГОДНЯ 04:32 2019-09-13T04:55:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле 11 сентября состоялся форум специалистов транспортной инфраструктуры Алтая. Транспортники собрались на теплоходе и рассуждали о состоянии дорог и водных путей региона. Много разговоров было по поводу речного флота и перспектив его развития в Алтайском крае. Эксперты отмечают, что за последние годы грузоперевозки по воде увеличились в два раза.

Дмитрий Коровин, замминистра транспорта Алтайского края отметил, что с 2015 года действует соглашение между перевозчиками, предпринимателями и администрацией Обского бассейна внутренних водных путей — все они финансируют углубление Обского бассейна. Так, доставляя грузы по воде, можно снять лишнее напряжение с трасс Алтайского края. Обычно теплоходами перевозят уголь, лес и песок.

Специалисты сошлись на том, что нужно создать единую логистическую систему, в которой будут участвовать и теплоходы, и грузовики. Участники форума поддержали эту идею. В этом году по рекам планируют перевезти 1 млн тонн грузов, навигация закончится лишь в конце ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU