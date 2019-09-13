На фестиваль авторской песни на Алтае приедут барды из 13 городов

СЕГОДНЯ 04:30 2019-09-13T04:30:26+03:00

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Сегодня, 13 сентября, у села Баюновские Ключи в Первомайском районе Алтайского края стартует фестиваль авторской песни «Повалиха-2019». Участие примут барды из 13 российских городов, сообщает Алтайтурцентр.

Гости фестиваля услышат песни исполнителей из Омска, Алматы, Москвы, Новосибирска, Бердска, Читы, Томска, Новокузнецка, Кемерова, Бийска, Горно-Алтайска, Заринска и Барнаула. Ежегодный осенний праздник бардов на поляне у реки Лосиха порадует и традиционным мини-карнавалом. В этом году костюмированная вечеринка будет посвящена советскому прошлому.

Гости смогут не только насладиться музыкой, но и погреться у традиционного большого костра и угоститься глинтвейном. 14 сентября для гостей фестиваля начнет работать фитобар, а для детей организуют развлекательную программу.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Алтайтурцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU