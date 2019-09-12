2019-09-12T16:46:44+03:00
Общество

Улица «Папаненцев» появилась в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Улица ПапаненцевУлица ПапаненцевФото: скриншот сайта
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Внимательные жители Барнаула заметили появление в городе новой улицы – Папаненцев.

В четверг, 12 сентября, в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте» появился пост с фотографией и подписью к ней: «Табличка с адресом на доме напротив Министерства транспорта...». Судя по адресу – улица Папаненцев, 108б – это самый центр города. Установили табличку с ошибкой на здании кафе узбекской кухни. Примечательно, если присмотреться, то можно увидеть, что написание названия на английском языке верное: «Papanintsev Ulitsa». Как такое могло произойти, и почему никого не смутил разный вариант – остается загадкой.

Кстати, эта улица была создана в 1907 году. Правда тогда она именовалась как 5-я Алтайская улица. А вот что касается единообразия адресных табличек, то его масштабно начали проводить еще в 2017 году. Причем собственники зданий должны были заменить их за собственный счет. Непосредственно дизайн разрабатывался еще при Игоре Савинцеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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