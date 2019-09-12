2019-09-12T15:24:34+03:00
Происшествия

Проливные дожди затопили художественные мастерские в Барнауле

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае наступила дождливая осень. «Тропические» ливни затопили художественные мастерские в Барнауле.

Непогода нарушила планы многих жителей региона: кто-то хотел просто отдохнуть, кто-то собирался на копку картошки. В ущербе оказались и представители Союза художников края: дождь затопил их мастерские, сообщает сайт vesti22.tv.

В числе пострадавших сразу есть мастерских в Барнауле. Первопричиной стал капитальный ремонт крыши. Его начали еще летом. По версии художников, строители, сняв верхний защитный слой, остановили работы, фактически бросив объект.

– Просто с потолка был водопад. Понимаете? Это исходит из некачественного ремонта крыши. Весь дом прикрывают мастерские, весь удар принимаем на себя. А жалобы жильцы пишут на художников, - негодует Евгений Скурихин, член Союза художников России.

Радует пока только одно, если можно так сказать, пока дожди прекратились. Но надолго ли?

ИСТОЧНИК KP.RU

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