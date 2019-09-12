Барнаулец задушил возлюбленную и пытался убить таксиста

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-12T14:11:54+03:00

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29-летний рецидивист из Барнаула пойдет под суд по обвинению в убийстве любимой женщины, а также попытке убить таксиста.

Следствие установило, что после отсидки в местах заключения обвиняемый познакомился с женщиной слегка старше его самого и стал жить у нее дома. Периодически они выпивали, а заканчивались застолья тем, что он избивал свою возлюбленную.

- В один из дней декабря 2018 года при очередном застолье между сожителями произошла ссора. Мужчина вновь избил потерпевшую, а после задушил. Чтобы скрыть следы преступления он позвал родного брата женщины. Они вынесли тело на территорию усадьбы, сбросили в сливную яму и забросали мусором, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На этом злодеяния рецидивиста не закончились. Через несколько дней он вместе с тем же братом возвращался домой на такси. Во время поездки между ним и водителем произошел конфликт. Мужчина не менее пяти раз ударил его ножом, а также пытался задушить. Довести умысел до конца не удалось, так как его заметил прохожий. Он же вызвал полицию.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Помимо бывшего заключенного под преследование попал и 42-летний брат погибшей женщины. Он проходит по статье УК РФ «Укрывательство преступлений».

ИСТОЧНИК KP.RU