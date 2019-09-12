Трехэтажную квартиру в «Монолите» продают в Барнауле

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-12T13:01:38+03:00

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В Барнауле выставили на продажу трехэтажную квартиру в первом монолитном здании, построенном в городе на пересечении улиц Антона Петрова и Попова.

На самом деле раньше это были три отдельные квартиры, расположенные на 5, 6 и 7 этажах соответственно. Со временем их выкупил один собственник, провел перепланировку и объединил в одну, сообщает «Алтайский портал недвижимости». Таким образом, появилась квартира площадью 193 квадратных метра.

Впрочем, если потребуется, то можно вернуть помещению первозданный вид – достаточно лишь демонтировать внутренние лестницы. В остальном на каждом уровне остались и санузлы и выходы на этаж. Сейчас же в квартире шесть комнат.

Цена жилплощади составляет 5,7 млн рублей. Это значительно меньше других похожих предложений. Так в этом же доме выставлена на продажу трехкомнатная одноуровневая квартира площадью 100 «квадратов» и стоимостью 6,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU