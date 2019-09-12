Поход на шашлыки закончился судом для барнаульской пары
В августе состоялся суд над 32-летним жителем Барнаула. Мужчину обвинили в избиении жены и угрозе убийством.
Как установил суд, в конце мая супруги жарили шашлык в лесополосе на улице Солнечная поляна. Там же выпивали, а когда вернулись домой – между ними разгорелся конфликт.
- Мужчина припомнил своей супруге измену. Сначала он бил ее кулаком по лицу и голове, затем попытался задушить, а после бросил на пол и начал пинать по телу, рукам и ногам, - рассказывает помощник прокурора Ленинского района г. Барнаула Ольга Остапчук.
Позже судмедэксперт зафиксирует на теле женщины множественные кровоподтеки и закрытую тупую травму правой стопы в виде перелома кости. Из-за полученных травм потерпевшая была вынуждена неделю провести в больнице.
Суд признал мужа виновным и назначил ему полтора года условно.
ИСТОЧНИК KP.RU