2019-09-12T11:02:26+03:00
Происшествия

Поход на шашлыки закончился судом для барнаульской пары

Анна СЕМИНА
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В августе состоялся суд над 32-летним жителем Барнаула. Мужчину обвинили в избиении жены и угрозе убийством.

Как установил суд, в конце мая супруги жарили шашлык в лесополосе на улице Солнечная поляна. Там же выпивали, а когда вернулись домой – между ними разгорелся конфликт.

- Мужчина припомнил своей супруге измену. Сначала он бил ее кулаком по лицу и голове, затем попытался задушить, а после бросил на пол и начал пинать по телу, рукам и ногам, - рассказывает помощник прокурора Ленинского района г. Барнаула Ольга Остапчук.

Позже судмедэксперт зафиксирует на теле женщины множественные кровоподтеки и закрытую тупую травму правой стопы в виде перелома кости. Из-за полученных травм потерпевшая была вынуждена неделю провести в больнице.

Суд признал мужа виновным и назначил ему полтора года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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