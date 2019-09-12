СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-12T10:51:16+03:00

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В пятницу, 13 сентября, в Железнодорожном районе Барнаула отключат горячую воду. Это связано с реконструкцией тепловых сетей.

Как сообщают в СГК, отключение продлится от пяти до десяти дней и коснется одной тысячи жителей района.

- Ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов, - отмечают в компании. - Всего на 12 сентября специалистами СГК заменено порядка 26,3 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения.

Под отключение горячей воды с 13 и 16 сентября попадают:

С 9.00 13 сентября до 17.00 18 сентября — жители многоквартирного дома на улице Союза Республик, 44;

С 9.00 16 сентября до 17.00 26 сентября — жители четырех многоквартирных домов на улице Молодежной, 111 и 136, улице Шевченко, 144а и в переулке Революционном, 120а.

Помимо этого продолжаются работы на ранее заявленных участках Октябрьского, Центрального и Индустриального районов Барнаула:

По 15 сентября включительно — больница на улице Суворова, 13;

До 9.00 17 сентября — жители 13 многоквартирных домов, больница и три административных здания на улицах Короленко, Никитина и Гоголя;

До 17.00 16 сентября — жители семи многоквартирных домов и один детский сад на улицах Беляева и Чудненко.

Таким образом, под ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 2 667 барнаульцев. Узнать о подключении и отключении можно на карте. Она обновляется в режиме реального времени.

ИСТОЧНИК KP.RU