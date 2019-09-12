2019-09-12T09:16:41+03:00
Звезды

Фильм Василия Шукшина бесплатно покажут на большом экране в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Съемки фильмаСъемки фильмаФото: предоставлено пресс-службой
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20 сентября в честь 55-летия со дня выхода на экраны фильма Василия Шукшина «Живёт такой парень», его покажут в кинотеатре Барнаула «Премьера» (улица Крупская, 97).

«Живёт такой парень» — это первый фильм Шукшина в качестве режиссера. Он был снят в 1963 году. В основу легли рассказы самого Василия Макаровича «Классный водитель» и «Гринька Малюгин».

- Шукшин хотел снять серьезный драматический фильм о том, что сила и ум лучше всего проявляются в добрых поступках, и был очень удивлён и даже огорчён тем, что получилась комедия, - говорят в министерстве культуры Алтайского края.

И, тем не менее, народ принял и полюбил картину. Кстати, помимо самой картины в Барнауле представят экспозицию из мемориального музея Шукшина в Сростках. Она, конечно же, посвящена киноленте. А еще на показ приглашены очевидцы и участники съёмок из сёл Манжерок и Усть-Муны.

Фильм «Живёт такой парень» покажут 20 сентября в 15.00 в кинотеатре «Премьера». Вход для зрителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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