2019-09-12T07:51:09+03:00
Дом. Семья

Алтайские рыбаки засняли следы огромного медведя

Иван ОЛЕКСЮК
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ФОТО: Минприроды Алтайского краяФОТО: Минприроды Алтайского края
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В социальных сетях рыбаки опубликовали видео, на котором запечатлены следы огромного медведя. Их обнаружили на берегу у поселка Калманка.

Следы медведя в Калманке.

- Приехали на рыбалку в Калманку, а тут вдоль Оби след Мишаньки. Да ладно, если бы след был один, а тут еще следы, и еще. Вот такие дела, кто бы мог подумать, что в Калманке… - комментирует автор ролика.

Напомним, ранее Минприроды сообщало о возможном увеличении числа медведей на территории Алтайского края. Это связано с пожарами в Красноярском крае. Случаев нападения диких животных на людей пока не зафиксировано.

Стоит отметить, медведи могут быть опасны, если они не успевают нагулять жир перед зимней спячкой, в этом случае они могут выходить в деревни и нападать на домашний скот.

- Во избежание несчастных случаев рекомендуется в ближайшее время отказаться от прогулок в лесных массивах, - сообщает Минприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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