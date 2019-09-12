На Алтае прекращены поиски 81-летней женщины-грибника

СЕГОДНЯ 07:38 2019-09-12T07:38:33+03:00

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В Алтайском крае остановлены поиски потерявшейся 81-летней женщины-грибника, потерявшейся возле села Новоманошкино Заринского района.

Пожилую жительницу Барнаула искали более 30 человек. О ее пропаже сообщили родственники. Звонок на пульт дежурного поступил накануне, 11 сентября, в 14.18 по местному времени.

- Со слов родственников, любительница тихой охоты ушла за грибами в район бывшей пасеки, которая располагалась в лесном массиве недалеко от села, и в назначенное время она не вернулась, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На поиски пенсионерки незамедлительно направили спасателей, полицию и администрацию села. По словам Владимира Ильинова, старшего поисковой группы, начальника 5-го отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю, жители краевой столицы регулярно выезжают в эту местность за грибами и частенько блуждают.

- В трех километрах от возможного места нахождения женщины мы подавали автомобильные сигналы и включали сирены. Затем 5-10 минут ждали в полной тишине. Вдруг услышали голос, объехали лог и нашли ее, сидевшей на пне. Сама она выбраться из леса не могла. Пока она блуждала в поисках выхода, силы покинули ее. Мы посадили ее в пожарную машину и доставили к машине администрации, где ее уже ждали родственники, - рассказывает Ильинов.

Медицинская помощь Елизавете Ивановне не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU