Свалку медицинских отходов нашли в Рубцовском районе

СЕГОДНЯ 07:03 2019-09-12T07:03:55+03:00

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Грибники из Рубцовского района Алтайского края нашла в лесу свалку медицинских отходов.

О своей находке любители тихой охоты рассказали в группе «Инцидент Рубцовск» в социальной сети «Вконтакте». Снимки с места свалки были опубликованы накануне, 11 сентября. По словам местных жителей, отходы они обнаружили недалеко от поворота с барнаульской трассы (А-322) на поселок Пушкино Рубцовского района.

На фотографиях видны одноразовые шприцы, бинты, перевязочный материал, ампулы и многое другое. Никаких опознавательных знаков не было обнаружено, так что кому все эти отходы могут принадлежать – не ясно. Причем как говорят рубцовчане, это уже не первый подобный случай в городе.

Так в июле прошлого года житель города обнаружил свалку медицинских отходов внушительных размеров. Там точно также были и шприцы, и перчатки, и бинты в крови. После огласки весь этот опасный мусор собрали и увезли в другое место. Как стало известно весной 2019-го, его перевезли в закрытое помещение. Его собственник до последнего не знал о том, что хранится на его территории. Когда все вскрылось, он заставил арендатора покинуть склад и вывезти весь мусор. Однако проведя собственное расследование он выяснил, что подрядчик, который изначально должен был утилизировать отходы, вновь перевез их на новое место.

ИСТОЧНИК KP.RU