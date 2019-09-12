Алтайскую компанию включили в Реестр недобросовестных поставщиков

СЕГОДНЯ 06:40 2019-09-12T06:40:39+03:00

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Барнаульскую компанию «АЛТАЙ СТРОЙ» четырежды включили в Реестр недобросовестных поставщиков за отказ от исполнения заключенных контрактов.

В августе в Алтайское УФАС России поступили обращения двух общеобразовательных школ и детского сада Барнаула, а также администрации Троицкого района. В них говорилось о недобросовестном подрядчике и заявлении об его включении в Реестр недобросовестных поставщиков.

Во всех заявлениях фигурировала одна фирма - «АЛТАЙ СТРОЙ». Она выиграла торги, заключила контракты, но к исполнению обязательств не приступила. Заказчик был вынужден в одностороннем порядке отказаться от договоров.

-Компания должна была выполнить капитальные ремонты ограждений и пищеблока для школ, теневых навесов для детского сада, а также ямочный ремонт дорог села Троицкое, - сообщает пресс-служба ведомства.

Фирма смогла ответить только по одной претензии. По словам подрядчика, сделать ямочный ремонт невозможно из-за отсутствия необходимого оборудования.

- Особенностью законодательства о контрактной системе является то, что сведения о недобросовестных компаниях вносятся в реестр за каждое установленное нарушение, а двухлетний срок ограничения участия в торгах в данном случае будет исчисляться с момента последнего включения такого поставщика в РНП, - отметил заместитель руководителя управления, начальник отдела контроля закупок Алтайского краевого УФАС Андрей Кочетков.

ИСТОЧНИК KP.RU