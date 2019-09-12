Алтайский край попал на «Гастрономическую карту России»

СЕГОДНЯ 06:02 2019-09-12T06:02:49+03:00

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Алтайский край подпишет меморандум с автономной некоммерческой организацией «АгроЭкоТуризм» по реализации федерального проекта «Гастрономическая карта России». Теперь и наш регион появится в этом списке.

Презентация проекта состоится на празднике открытия зимнего туристического сезона «Алтайская зимовка». Там же подпишут соглашение. По словам начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых, этот меморандум даст возможность нашему региону полноценно участвовать в данном федеральном проекте. А он в свою очередь поддерживается на федеральном уровне.

- Мы приобретаем партнера, совместно с которым будем развивать гастрономический туризм на территории края, формировать новые турпродукты, включающие блюда национальной кухни и уникальные продукты нашего региона. Также это дает возможность продвигать бренды Алтайского края на федеральном уровне и познакомиться с методикой развития гастрономического туризма в масштабах региона, - говорит Дешевых.

Реализация проекта начнется с «Алтайской зимовки». Там будет организована мобильная секция фестивального фудкорта. Гости праздника смогут попробовать блюда, приготовленные из натуральных алтайских продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU