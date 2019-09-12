Частную охрану выставили на гречишном поле в Бийском районе

СЕГОДНЯ 04:19 2019-09-12T04:23:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях на гречишном поле в Бийском районе появились частные охранники. Круглосуточный пост выставила компания «Агро-Русь». Теперь фермер Евгений Степанян не может собрать выращенную им гречиху.

Судя по всему, агрокомпания претендует на урожай, от которого ожидается многомиллионная прибыль. Руководитель «Агро-Руси» Юрий Поволоцкий, по словам фермера, предлагал встретиться и договориться. Но договариваться и делиться Евгений Степанян не желает.

На каком основании «Агро-Русь» поставила охрану - непонятно. Предприятие долгие годы возделывало эти земли. Потом Степанян их арендовал и по решению суда они перешли в собственность пайщикам. Так что «Агро-Русь» не может претендовать на землю и урожай. На самом предприятии с этим согласны, тем не менее «Агро-Русь» всячески преграждает путь фермеру.

Степанян рассказал, что Поволоцкий ему неоднократно угрожал. Руководитель «Агро-Руси» - личность неординарная - был неоднократно судим за спекуляцию, мошенничество, самоуправство, грабеж, побои. А сейчас является еще и депутатом.

- В судебном заседании 9 сентября администрация Бийского района выступила как заинтересованное лицо, - пишет Бийский рабочий. - При этом в самой администрации от конфликта открещиваются.

Однако чиновники Бийского района все же могут быть заодно с Юрием Поволоцким. Степанян ситуацию комментирует кратко: меня грабят.

ИСТОЧНИК KP.RU