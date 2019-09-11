В Алтайском крае увеличилось число многодетных семей

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-11T17:11:40+03:00

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На Алтае увеличилось количество многодетных семей. Сейчас на территории края их более 29 тысяч, сообщает региональное министерство соцзащиты.

На 1 сентября в крае зарегистрировано 29007 тысяч семей. За год их количество увеличилось почти на 1500 тысячи (на 1 сентября 2018 года – 27516 семей). Троих детей в нашем регионе воспитывают 22 363 семьи, четверых детей – 4 675 семей, от пяти до семи детей – 1 857 семей, восемь-девять детей – 88 семей, а десять и более детей – 24 семьи.

- Указом президента РФ 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства. Сегодня решение вопросов по улучшению демографической ситуации, поддержке семей с детьми, созданию условий безопасного детства, сопровождению замещающих и приемных семей становятся основным вектором социального развития, - отметили в министерстве.

Всего в многодетных семьях края воспитывается 96 749 несовершеннолетних детей.

В этом году на предоставление социальных выплат семьям предусмотрено 6,7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU