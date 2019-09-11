2019-09-11T15:37:25+03:00
Происшествия

СК: в Залесовском районе приемная мать истязала маленьких детей

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Следователи проводят доследственную проверку по факту истязания несовершеннолетних детей в Залесовском районе. Подозреваемой стала женщина, опекавшая малышей.

Как сообщает пресс-центр СУ СК по Алтайскому краю, в одном из сел женщина, у которой под опекой находятся трое несовершеннолетних, систематически по незначительным поводам истязала маленьких брата и сестру 2006 и 2007 года рождения.

Сейчас детей из семьи изъяли. Следователи устанавливают все обстоятельства.

- В ходе проверки предстоит дать юридическую оценку действиям женщины-опекуна на предмет ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и причинению им нравственных и физических страданий. Кроме того, следователями также будет дана оценка действиям сотрудников органов опеки и попечительства, в чьи обязанности входит надзор за семьями, воспитывающими детей, находящихся под опекой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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