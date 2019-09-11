2019-09-11T14:14:32+03:00
Происшествия

На Алтае осудили мужчину, который чуть не убил свою маленькую дочь

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Житель Калманского района едва не убил свою маленькую дочь. Ранее судимый мужчина не верил, что является биологическим отцом малышки.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Алтайскому краю, мужчину признали виновным в покушении на убийство малолетней девочки. Следствие и суд установили, что между осужденным и жительницей села Новокалманка долгое время были непростые отношения. Мужчина не верил, что он является папой маленькой дочери. В апреле 2019 года пьяный осужденный пришел к знакомой домой, подошел к ее малолетней дочери и, приподняв ребенка, ударил об стол.

Бабушка смогла отобрать внучку. Мужчина в ходе расследования уголовного дела вину в содеянном признал частично. Он рассказал, что не хотел убивать девочку. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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