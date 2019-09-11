На Алтае осудили мужчину, который чуть не убил свою маленькую дочь
Житель Калманского района едва не убил свою маленькую дочь. Ранее судимый мужчина не верил, что является биологическим отцом малышки.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Алтайскому краю, мужчину признали виновным в покушении на убийство малолетней девочки. Следствие и суд установили, что между осужденным и жительницей села Новокалманка долгое время были непростые отношения. Мужчина не верил, что он является папой маленькой дочери. В апреле 2019 года пьяный осужденный пришел к знакомой домой, подошел к ее малолетней дочери и, приподняв ребенка, ударил об стол.
Бабушка смогла отобрать внучку. Мужчина в ходе расследования уголовного дела вину в содеянном признал частично. Он рассказал, что не хотел убивать девочку. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU