Инвесторы назвали дату открытия завода «Русская кожа» в Заринске

СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-11T13:40:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Инвесторы рассказали, когда откроется завод «Русская кожа» в Алтайском крае. На нем уже год пытаются отладить режим работы и настроить различные системы.

В компании рассказали, что открытие объекта запланировано на 10 октября. Как сообщает «Коммерсантъ», предприятие должны были запустить 2017 года, но сроки по разным причинам несколько раз откладывались. Сейчас на заводе работают уже 58 человек.

Перенос открытия предприятия объясняло сложностью проектных работ и климатическими условиями Алтайского края.

Всего инвестиций на строительство завода понадобилось 2,1 млрд рублей. Изначально планировалось, что в завод придется вложить максимум 1,6 млрд. Предприятие будет перерабатывать 600 тонн сырых шкур в месяц, а объем выпуска кожевенных материалов составит 10 млн кв. дм в месяц. Завод расположится в четырех корпусах, главный будет обшит сэндвич-панелями.

ИСТОЧНИК KP.RU