Житель Алейска несколько часов сидел в ларьке, чтобы скрыться с места преступления

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-11T13:27:44+03:00

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В Барнауле опознали и поймали жителя Алейска, который попытался незаметно украсть деньги из ларька. Мужчина для кражи пробрался в железнодорожный вокзал Барнаула.

Как сообщили в Алтайском линейном управлении МВД России, полицейские по камерам вычислили, что кража случилась ночью. Житель Алейска убедился, что за ним никто не следит, пробрался в торговый павильон, взломал кассовый аппарат и похитил 6300 рублей. Чтобы незаметно выйти на улицу, мужчине пришлось ждать еще несколько часов. Однако транспортные полицейские все равно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний уроженец Алейска. Его задержали в одном из сел Алтайского края.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). За это преступление жителя Алейска могут заключить под стражу на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU