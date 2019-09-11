2019-09-11T13:27:44+03:00
Происшествия

Житель Алейска несколько часов сидел в ларьке, чтобы скрыться с места преступления

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле опознали и поймали жителя Алейска, который попытался незаметно украсть деньги из ларька. Мужчина для кражи пробрался в железнодорожный вокзал Барнаула.

Как сообщили в Алтайском линейном управлении МВД России, полицейские по камерам вычислили, что кража случилась ночью. Житель Алейска убедился, что за ним никто не следит, пробрался в торговый павильон, взломал кассовый аппарат и похитил 6300 рублей. Чтобы незаметно выйти на улицу, мужчине пришлось ждать еще несколько часов. Однако транспортные полицейские все равно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний уроженец Алейска. Его задержали в одном из сел Алтайского края.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). За это преступление жителя Алейска могут заключить под стражу на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае осудили мужчину, который чуть не убил свою маленькую дочь
Инвесторы назвали дату открытия завода «Русская кожа» в Заринске
Барнаульские активисты требуют вернуть школу на Змеиногорском тракте
В Барнауле расширяют объездную дорогу на ул. Кутузова
Пловец из Бийска установил мировой рекорд на 100 метрах «кролем»
Житель Ярового до смерти забил знакомую в своем доме
В Барнауле пройдет акция в поддержку людей с очень редкими заболеваниями
Барнаулец установил рекорд России по дрэг-рейсингу
Детскую площадку со спортивным комплексом создают в Бийске
Барнаульский приют нашел подходящий «Ласкомобиль»
В алтайской лаборатории выявляют наличие антибиотиков в пищевых продуктах
Сергей Шубенков стал вторым на легкоатлетическом матче Европа – США
Спустя 14 лет педофил из Заринска ответит за изнасилование школьницы
СК проводит проверку после угона автомобиля тремя подростками в Алейском районе
Создан сервис, который поможет в поисках людей на Алтае
Алтайские хирурги удалили у пенсионера гигантскую опухоль
Барнаульское «Динамо» сыграло вничью с «Новосибирском»
Алтайский медуниверситет приглашает школьников на День открытых дверей
Жителя Барнаула будут судить за гибель 5-летней дочери
Из Алтайского края перестали массово переезжать в другие города
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания для предпринимателей
В Барнауле может появиться новый огромный торговый центр