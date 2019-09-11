2019-09-11T12:37:25+03:00
Общество

Барнаульские активисты требуют вернуть школу на Змеиногорском тракте

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае начат сбор подписей в защиту трёх тысяч детей с окраин Барнаула. Чтобы добраться в школу, им приходится идти через лес и опасный пешеходный переход.

Своей школы жители поселка Ерестного и ближайших микрорайонов лишились в 2009 году после пожара. Тогда неизвестные развели костер в учительской. После происшествия решением комитета по управлению собственностью города здание, в котором располагалась школа и детский сад, снесли.

С официальным обращением о строительстве новой школы выступила 11 сентября общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль», сообщает «АиФ – Алтай». Ее представители обратились к главе региона Виктору Томенко.

- В поселке Ерестном, на Змеиногорском тракте, давно созрела острая необходимость в строительстве школы, но власти города проблему не решают, даже наоборот считают её нецелесообразной. По нашему мнению, такая позиция не отражает действительности и противоречит действующему законодательству, - рассказывает глава барнаульского отделения «Гражданского патруля» Игорь Берг. - В наших климатических условиях пешеходная доступность школ не должна выходить за расстояние в пол километра, здесь же порядка трех тысяч детей вынуждены добираться на учебу в удаленные от дома лицей № 2 и школу № 48. При этом школьные маршруты не организованы. Дети ходят по неосвещенным участкам города, без тротуаров, частично лесом, или проезжают по восемь остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае осудили мужчину, который чуть не убил свою маленькую дочь
Инвесторы назвали дату открытия завода «Русская кожа» в Заринске
Житель Алейска несколько часов сидел в ларьке, чтобы скрыться с места преступления
В Барнауле расширяют объездную дорогу на ул. Кутузова
Пловец из Бийска установил мировой рекорд на 100 метрах «кролем»
Житель Ярового до смерти забил знакомую в своем доме
В Барнауле пройдет акция в поддержку людей с очень редкими заболеваниями
Барнаулец установил рекорд России по дрэг-рейсингу
Детскую площадку со спортивным комплексом создают в Бийске
Барнаульский приют нашел подходящий «Ласкомобиль»
В алтайской лаборатории выявляют наличие антибиотиков в пищевых продуктах
Сергей Шубенков стал вторым на легкоатлетическом матче Европа – США
Спустя 14 лет педофил из Заринска ответит за изнасилование школьницы
СК проводит проверку после угона автомобиля тремя подростками в Алейском районе
Создан сервис, который поможет в поисках людей на Алтае
Алтайские хирурги удалили у пенсионера гигантскую опухоль
Барнаульское «Динамо» сыграло вничью с «Новосибирском»
Алтайский медуниверситет приглашает школьников на День открытых дверей
Жителя Барнаула будут судить за гибель 5-летней дочери
Из Алтайского края перестали массово переезжать в другие города
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания для предпринимателей
В Барнауле может появиться новый огромный торговый центр