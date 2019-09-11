Барнаульские активисты требуют вернуть школу на Змеиногорском тракте

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-11T12:37:25+03:00

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В Алтайском крае начат сбор подписей в защиту трёх тысяч детей с окраин Барнаула. Чтобы добраться в школу, им приходится идти через лес и опасный пешеходный переход.

Своей школы жители поселка Ерестного и ближайших микрорайонов лишились в 2009 году после пожара. Тогда неизвестные развели костер в учительской. После происшествия решением комитета по управлению собственностью города здание, в котором располагалась школа и детский сад, снесли.

С официальным обращением о строительстве новой школы выступила 11 сентября общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль», сообщает «АиФ – Алтай». Ее представители обратились к главе региона Виктору Томенко.

- В поселке Ерестном, на Змеиногорском тракте, давно созрела острая необходимость в строительстве школы, но власти города проблему не решают, даже наоборот считают её нецелесообразной. По нашему мнению, такая позиция не отражает действительности и противоречит действующему законодательству, - рассказывает глава барнаульского отделения «Гражданского патруля» Игорь Берг. - В наших климатических условиях пешеходная доступность школ не должна выходить за расстояние в пол километра, здесь же порядка трех тысяч детей вынуждены добираться на учебу в удаленные от дома лицей № 2 и школу № 48. При этом школьные маршруты не организованы. Дети ходят по неосвещенным участкам города, без тротуаров, частично лесом, или проезжают по восемь остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU