В Барнауле расширяют объездную дорогу на ул. Кутузова

СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-11T12:12:43+03:00

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В Барнауле начали расширять объездную дорогу на улице Кутузова. Работы ведутся по подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края». Из краевого бюджета на ремонт выделено 290 млн рублей.

Как сообщили представители Сибирской Ассоциации перевозчиков, этот участок дороги давно нуждался в расширении, здесь часто нарушали ПДД, объезжая затор по обочине. Также на участке наблюдался высокий уровень аварийности.

На объездной обустроят автобусные остановки, тротуары, пешеходные переходы и освещение, что обеспечит безопасность для всех участников движения.

Как сообщает Минстрой Алтайского края, работы будут вестись без полного перекрытия движения.

Справка КП

Участок от моста через р. Барнаулку является одним из самых загруженных, особенно в часы пик, когда жители города едут на работу и после нее. Летом дорожная обстановка усложняется потоком транспорта из пригорода. Трасса обеспечивает прямой проезд от Южного тракта до улицы Власихинской по Барнаульскому ленточному бору, минуя застроенную часть города.

ИСТОЧНИК KP.RU